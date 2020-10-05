Оперштаб: Россия не планирует вновь закрывать границы

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости.

Между тем, ранее в понедельник, 5 октября, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти могут вновь закрыть границы, отмечает RT.

За минувшие сутки в РФ выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали более 1 миллиона 225 тысяч инфицированных, напоминает Газета.ру.