Оперштаб: Россия не планирует вновь закрывать границы
Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России не планирует закрывать границы или ограничивать авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости.
Между тем, ранее в понедельник, 5 октября, первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский предположил, что из-за роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти могут вновь закрыть границы, отмечает RT.
За минувшие сутки в РФ выявили 10 888 случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране за время эпидемии зафиксировали более 1 миллиона 225 тысяч инфицированных, напоминает Газета.ру.
К слову, первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также заявил, что возможности медицины позволяют отказаться от повторного введения режима самоизоляции, однако самоизоляции для пожилых вряд ли удастся избежать, пишет РИА Новости.
Парламентарий объяснил возможное введение режима самоизоляции для пожилых людей тем, что у них ослаблен иммунитет. По этой причине к ним необходимо проявлять особое внимание в условиях пандемии.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что единственным условием невозвращения в режим строгой самоизоляции является соблюдение предписаний властей и санитарно-эпидемиологических мер.
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