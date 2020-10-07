Предприятиям Москвы предложат перевести на «удаленку» ряд сотрудников

Столичные власти предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Eсли на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести таких сотрудников на удалённый режим работы», — цитируют Прохорова РИА Новости.

При этом, он подчеркнул, что есть отрасли, где большая часть сотрудников задействована непосредственно на производстве, например, пищевая отрасль, отмечает RT. Здесь, конечно, производственный цикл нарушать нельзя, считает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.