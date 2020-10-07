Предприятиям Москвы предложат перевести на «удаленку» ряд сотрудников

Столичные власти предложат промышленным предприятиям перевести на удалённую работу сотрудников, не задействованных в производственном цикле. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

«Eсли на промышленном предприятии есть сотрудники, которые не задействованы в производственном цикле, то, конечно, мы обратимся к работодателям, чтобы перевести таких сотрудников на удалённый режим работы», — цитируют Прохорова РИА Новости.

При этом, он подчеркнул, что есть отрасли, где большая часть сотрудников задействована непосредственно на производстве, например, пищевая отрасль, отмечает RT. Здесь, конечно, производственный цикл нарушать нельзя, считает глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Власти Москвы рассказали о штрафах за отказ от «удаленки»

Накануне Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что все работодатели в Москве должны будут еженедельно отчитываться о переведенных на «удаленку» сотрудниках. Градоначальник подчеркнул, что отказ предприятий перевести 30% сотрудников на удаленную работу повлечет за собой штраф или приостановление деятельности.

Собянин также отметил, что строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых москвичей, лиц с хроническими заболеваниями, а также переход на «удаленку» и соблюдение масочного режима – всё это может помочь приостановить нарастающую волну эпидемии.


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ФОТО: pixabay.com
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