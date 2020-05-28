Оперштаб: От коронавируса в столице умер 71 пациент

В Москве 27 мая скончался 71 пациент с подтвержденным тестом на COVID-19. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.



Как передает штаб, у 71 пациента был подтвержден диагноз "пневмония", а также был положительный результат тестов на COVID-19. Оперштаб напоминает о необходимости для москвичей оставаться дома, вне зависимости от возраста.

Ранее НСН писала о том, что указом мэра города Сергея Собянина режим самоизоляции в Москве был продлен до 14 июня. Однако в регионе с начала лета будут сняты некоторые ограничения: в частности, будут открыты непродовольственные магазины, прачечные и некоторые другие предприятия сферы услуг.