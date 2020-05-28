Оперштаб: От коронавируса в столице умер 71 пациент
В Москве 27 мая скончался 71 пациент с подтвержденным тестом на COVID-19. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Как передает штаб, у 71 пациента был подтвержден диагноз "пневмония", а также был положительный результат тестов на COVID-19. Оперштаб напоминает о необходимости для москвичей оставаться дома, вне зависимости от возраста.
Ранее НСН писала о том, что указом мэра города Сергея Собянина режим самоизоляции в Москве был продлен до 14 июня. Однако в регионе с начала лета будут сняты некоторые ограничения: в частности, будут открыты непродовольственные магазины, прачечные и некоторые другие предприятия сферы услуг.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru