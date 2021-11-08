Оперштаб объяснил внезапное аннулирование QR-кодов на «Госуслугах»

Сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 на «Госуслугах» изменились из-за сбоя на портале. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Россияне пожаловались на аннулированные QR-коды на «Госуслугах»

Ранее россияне заявили о проблемах с QR-кодами на сайте госуслуг: неожиданно документы о вакцинации оказались просрочены.

«Официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. Скорее всего, это сбой системы "Госуслуг"», — цитирует оперштаб портал Е1.

Тем, кто столкнулся с проблемами со сроками действия документов, рекомендовали обратиться в службу поддержки «Госуслуг» по телефону горячей линии или онлайн, пишет Ura.ru.

При этом в оперштабе допустили, что власти отдельных регионов могли выпустить какие-либо распоряжения относительно QR-кодов, в этом случае необходимо обращаться в местную администрацию, отмечает телеканал «360».

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