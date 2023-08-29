Оперштаб: Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 19,6%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России почти на 20%, сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что рост заболевания фиксируется в 46 регионах. За последнюю неделю были госпитализированы 1035 человек с коронавирусом, что на 3,3% больше в сравнении с предыдущей неделей.

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До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в Бангладеш, Греции, Исландии, Мексике и США фиксируется увеличения числа госпитализаций и смертей от COVID-19. По его словам, это происходит на фоне общего снижения заболеваемости в мире. Гебрейесус подчеркнул, что инфекция остается глобальной угрозой для здоровья людей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирус

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