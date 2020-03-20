Оперштаб: Большинство заболевших коронавирусом прилетели из Европы
Большинство из 33 заболевших за последние сутки коронавирусом в Москве прилетели из стран Европы. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Отмечается, что среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Один из них не посещал учебное заведение после возвращения в Россию, второй – не был на занятиях с 12 марта. Школа, в которую ходил второй несовершеннолетний, временно закрыта.
Добавим, в общей сложности в столице в настоящий момент зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Большинство случаев - завозные. Всего в России, по данным на 20 марта, 253 инфицированных, пишет Свободная пресса.
Ранее НСН писала, что вопрос закрытия Москвы на карантин в Кремле «никак не обсуждается». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В свою очередь, Гульнара Пенькова - пресс-секретарь мэра Москвы - рассказала, что столичная мэрия не проводила совещаний о карантине из-за коронавируса, подчеркнув, что все сообщения по этой теме являются клеветой. Кроме того, в оперативном штабе по Москве заявляли, что информация о введении комендантского часа в столице из-за COVID-19 является ложной.
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