Оперштаб: Большинство заболевших коронавирусом прилетели из Европы

Большинство из 33 заболевших за последние сутки коронавирусом в Москве прилетели из стран Европы. Об этом сообщили в столичном Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. Отмечается, что среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Один из них не посещал учебное заведение после возвращения в Россию, второй – не был на занятиях с 12 марта. Школа, в которую ходил второй несовершеннолетний, временно закрыта.

Добавим, в общей сложности в столице в настоящий момент зарегистрирован 131 случай заражения коронавирусной инфекцией. Большинство случаев - завозные. Всего в России, по данным на 20 марта, 253 инфицированных, пишет Свободная пресса.