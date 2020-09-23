Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от COVID-19

Анна Нетребко вылечилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы. Об этом оперная певица и народная артистка России рассказала в своём Instagram.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID», — сообщила подписчикам Нетребко. Кроем того, певица поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52 – там она проходила лечение от коронавируса.

Кроме того, Анна Нетребко рассказала, что провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь у неё протекала тяжело из-за ослабленных легких. Ей диагностировали пневмонию средней тяжести, однако к аппарату ИВЛ не подключали, подчеркивает РИА ФАН.

О своей госпитализации певица рассказала 17 сентября. На тот момент Нетребко уже пять дней находилась в клинике.

Глава Алтайского края заразился коронавирусом

Между тем, ранее стало известно, что глава Минкультуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь чиновницы Анна Усачева, отметив, что причиной для этого послужила госпитализация отца Любимовой с подтвержденным COVID-19.

Отец действующего министра культуры Борис Любимов является ректором Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаПевицаКоронавирус
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