Оперная певица Анна Нетребко вылечилась от COVID-19
Анна Нетребко вылечилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы. Об этом оперная певица и народная артистка России рассказала в своём Instagram.
«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID», — сообщила подписчикам Нетребко. Кроем того, певица поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52 – там она проходила лечение от коронавируса.
Кроме того, Анна Нетребко рассказала, что провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь у неё протекала тяжело из-за ослабленных легких. Ей диагностировали пневмонию средней тяжести, однако к аппарату ИВЛ не подключали, подчеркивает РИА ФАН.
О своей госпитализации певица рассказала 17 сентября. На тот момент Нетребко уже пять дней находилась в клинике.
Между тем, ранее стало известно, что глава Минкультуры РФ Ольга Любимова ушла на самоизоляцию в связи с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь чиновницы Анна Усачева, отметив, что причиной для этого послужила госпитализация отца Любимовой с подтвержденным COVID-19.
Отец действующего министра культуры Борис Любимов является ректором Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.
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