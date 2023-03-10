Операции грызунам и цифровизация: госветслужба Москвы отмечает 90-летие
Председатель Комитета ветеринарии Москвы рассказал о достижениях в области лечения домашних питомцев и развитии удобных цифровых сервисов для их владельцев.
Современное оборудование ветеринарных клиник Москвы позволяет проводить хирургические операции самым маленьким грызунам и птицам, а лаборатории – диагностировать даже самые сложные заболевания у домашних питомцев, рассказал НСН председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.
«Рынок ветуслуг достаточно быстро развивается. Сегодня все городские клиники, лаборатории оснащены современным оборудованием. Четвероногий пациент получает полноценный осмотр и диагностику. При необходимости у него возьмут все анализы, направят на дополнительные исследования. Благодаря современному оборудованию специалистам удается проводить хирургические манипуляции любой сложности даже самым маленьким грызунам и птицам», - сказал он.
Государственная ветеринарная служба Москвы 10 марта отмечает 90-летие со дня основания. За последнее время в столице произошли существенные изменения в области цифровизации, появились новые удобные для владельцев домашних животных сервисы.
«Цифровизация вывела оказание ветпомощи на новый уровень. Процесс оказания помощи в ветклиниках выстроен так, что почти все время приема врач уделяет внимание пациенту и его владельцу, не отвлекаясь на лишнюю бумажную работу. Также для владельцев в городе созданы удобные сервисы: онлайн запись в ветклиники, напоминание о плановых прививках питомцев, на портале mos.ru работает сервис по поиску пропавших и найденных животных. Развивать цифровизацию, вводить новые, удобные для жителей сервисы мы планируем и дальше», - отметил Сауткин.
Председатель Комитета ветеринарии добавил, что госветслужба – большая структура, которая занимается не только лечением домашних животных. Ее специалисты обеспечивают эпизоотическое благополучие города, а также проводят ветеринарно-санитарную экспертизу пищевых продуктов перед тем, как они попадут на прилавки магазинов.
«Перед госветслужбой стоят такие важные задачи, как профилактика заразных болезней, многие из которых опасны для человека. Поэтому в Москве большое внимание уделяется вакцинации животных. В целях оценки биобезопасности ветврачи проводят мониторинговые исследования объектов среды и пищевой продукции. Для продовольственной безопасности жителей Москвы специалисты проводят ветеринарно-санитарную экспертизу мяса, рыбы, овощей, фруктов, меда и молочной продукции на городских рынках и ярмарках», - рассказал Сауткин.
В Москве работает 26 государственных ветклиник. Записаться к специалисту можно на портале mos.ru, в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 495 612-04-25.
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