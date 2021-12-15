Опасные маневры на дорогах поручат фиксировать искусственному интеллекту

В 2022 году в России дорожные камеры будут фиксировать маневры водителей, и выявлять опасное вождение, сообщает «РЕН ТВ».

Названы способы защиты автомобиля от угона

Компьютер будет вычислять резкое торможение, несоблюдение дистанции, шашки на дороге и препятствие обгону. Как предполагается, такие нарушения будут автоматически наказываться штрафом. Новый ГОСТ для дорожных камер уже разработан в Росстандарта. Нововведения коснутся и специальных технических средств автоматической фотовидеофиксации при их наведении на зону контроля. То есть это могут быть смартфоны и видеорегистраторы.

Как сообщил независимый участник Рабочей группы по разработке ГОСТов на комплексы автофиксации Григорий Шухман, пока неизвестно, если через несколько метров или километров водитель совершит следующий опасный манёвр, засчитают ли ему всё в одно нарушение, или придёт несколько штрафов.

«Алгоритмов, по нашим данным, ещё нет. Одно ясно точно, все камеры должны работать в одной связке. А систему интеллектуального распознавания, как говорят специалисты, перед внедрением нужно долго обучать и тонко настраивать», — отметил эксперт.

Тем временем, в Госдуме России выступили против штрафов за грязные номера для автомобилистов. Как сообщил руководитель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, в проекте административного кодекса предлагается ужесточить наказание за грязные номера, однако это не поддерживает партия ЛДПР.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвтомобилистыАвтомобильТехнологииИскусственный Интеллект
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