Опасно и дорого: Регионам не хватает средств для расселения аварийного жилья

Регионам не хватает средств для расселения аварийного жилья, поэтому многие городские власти не могут выполнить свои обязанности в этом ключе, заявил исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Сергей Сохранов в разговоре с НСН.

В преддверии перехода в 2025 году к новому этапу расселения аварийного жилья в РФ Минстрой предложил ужесточить подход к его выявлению. Подготовленным проектом постановления предусмотрено предусмотрено использование не только визуального осмотра и простых измерений, но и применение детального госстандарта обследования зданий для повышения обоснованности принимаемых решений об аварийном состоянии жилья.