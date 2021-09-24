Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды

В России в новой программе расселения аварийного жилого фонда, который был признан таковым на начало 2021 года, планируется применять механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий. С таким заявлением выступил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, пишет ТАСС.

Кроме того, он добавил, что те механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой.