Аварийное жилье в России планируют расселять с помощью ипотеки и аренды
В России в новой программе расселения аварийного жилого фонда, который был признан таковым на начало 2021 года, планируется применять механизмы субсидированной ипотеки, наемного жилья и комплексного развития территорий. С таким заявлением выступил первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин, пишет ТАСС.
Кроме того, он добавил, что те механизмы, которые зарекомендовали себя в действующей программе, будут работать и в новой.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Президент России отметил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. В качестве первоочередного шага глава государства поручил направить на эти цели 45 млрд рублей. В вою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца текущего года. Она коснётся почти одного миллиона россиян.
Также Хуснуллин заявил о необходимости перестройки отрасли ЖКХ, без которой не получится реализовать нацпроект «Жилье и городская среда». По его словам, строя жилье, следует «паровозом» вытащить еще целый ряд сфер. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что первым шагом в реформе ЖКХ должна быть отмена лицензирования управляющих компаний и избавление от их монополизма.
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