Захарова заявила, что отношение России к Армении не изменилось
Отношение России к Армении нисколько не изменилось. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, Москва по-прежнему считает Ереван «своим естественным партнером на Южном Кавказе».
«А армянский народ считаем братским. Хотим для него исключительно мира и процветания», - заключила дипломат.
Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев рассказал, что Армению предупредили о том, что в случае перехода республики из ЕАЭС в Евросоюз, Москва может изменить условия поставок Еревану газа и нефтепродуктов, пишет Ura.ru.
