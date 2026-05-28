Захарова заявила, что отношение России к Армении не изменилось

Отношение России к Армении нисколько не изменилось. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, Москва по-прежнему считает Ереван «своим естественным партнером на Южном Кавказе».

«А армянский народ считаем братским. Хотим для него исключительно мира и процветания», - заключила дипломат.

Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев рассказал, что Армению предупредили о том, что в случае перехода республики из ЕАЭС в Евросоюз, Москва может изменить условия поставок Еревану газа и нефтепродуктов, пишет Ura.ru.

ФОТО: МИД России
