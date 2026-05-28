В Республике Сербской прокомментировали возможную отставку Вучича
Решения о политическом развитии Сербии принимаются во внутренней части страны. Как сообщает «Лента.ру», об этом рассказал лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик.
Комментируя возможную отставку президента Сербии Александра Вучича, он заявил об «очень хорошем сотрудничестве» с сербским лидером.
«Мы считаем, что он поддерживает усилия по развитию Сербии», - указал Додик, добавив, что сотрудничество с Вучичем может обеспечить Республике Сербской дополнительную стабильность.
Ранее Вучич заявил о возможном уходе в отставку до окончания своего второго президентского срока, истекающего в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
