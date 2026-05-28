Падение спроса на онлайн-консультации у психологов объясняется сезонностью, а также тотальной дискредитацией этой профессии в обществе и медиа. Об этом НСН рассказал доцент кафедры психологии профессиональной деятельности РГПУ имени Герцена, доктор политических наук Александр Конфисахор.

Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за пять лет столкнулись с падением доходов, следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Так, например, падение выручки зафиксировали «Ясно» (-2,1%), Zigmund (-4,8%) и Alter (-11,5%). При этом данные «Медиалогии» говорят о том, что частота упоминания «онлайн-психологов» в соцмедиа в 2025 году снизилась на 20% по сравнению с 2024 годом. Конфисахор раскрыл, в чем причина снижения интереса к получению психологической помощи онлайн.