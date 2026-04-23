Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве
При нервном срыве работник может оформить больничный, если врач зафиксирует состояние как временную нетрудоспособность. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Илья Русяев.
По его словам, термин «нервный срыв» не используется в законодательстве, поэтому решение принимается на основании медицинского заключения. Врач может открыть листок нетрудоспособности обычно на срок до 15 дней, а при необходимости продления вопрос рассматривает врачебная комиссия. При этом оформить больничный может только медицинская организация — частный психолог без лицензии такого права не имеет.
Юрист уточнил, что уйти в оплачиваемый отпуск вне графика автоматически из-за эмоционального состояния нельзя. Такой отпуск возможен только по договоренности с работодателем. Альтернативой может стать отпуск без сохранения заработной платы по заявлению сотрудника, если стороны согласуют его сроки.
Также Русяев отметил, что работодатель не обязан оплачивать психотерапию. Гарантированные выплаты предусмотрены только при оформлении больничного. Первые три дня оплачивает работодатель, далее — Социальный фонд России. В 2026 году максимальный размер пособия составляет 6827 рублей в день, однако итоговая сумма зависит от стажа и уровня дохода, передает «Радиоточка НСН».
