Россиянам объяснили, как оформить больничный при нервном срыве

При нервном срыве работник может оформить больничный, если врач зафиксирует состояние как временную нетрудоспособность. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Илья Русяев.

По его словам, термин «нервный срыв» не используется в законодательстве, поэтому решение принимается на основании медицинского заключения. Врач может открыть листок нетрудоспособности обычно на срок до 15 дней, а при необходимости продления вопрос рассматривает врачебная комиссия. При этом оформить больничный может только медицинская организация — частный психолог без лицензии такого права не имеет.