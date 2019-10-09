Сочи и Средиземноморье. Россиянам указали замену опасной Турции

Россиянам рассказали, куда они могут отправиться на отдых вместо Турции. Отели в турецкой Анталье приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил, что российским туристам стоит обратить внимание на средиземноморское побережье. По его словам, эти курорты сопоставимы с Турцией по инфраструктуре, климату и цене. В частности, специалист посоветовал россиянам обратить внимание на Кипр, Балканы, а также Грецию, Италию. Кроме того, по словам Барзыкина, альтернативой может стать Доминикана и Юго-Восточная Азия.

Туристический сезон в Турции в текущем году отметился большим количеством смертельных случаев. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов 11 сентября сообщил, что скончались 88 граждан России, еще 40 туристам понадобилась экстренная эвакуация на родину. Дипломат связал увеличение смертности, в том числе с возросшим туристическим потоком.

Директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила НСН, что в основном причиной летальных исходов российских туристов становится невнимательное отношение к своему здоровью на отдыхе.

«Мы проанализировали все печальные случаи гибели наших туристов. Как показывает статистика страховых компаний, основной причиной трагедий становится состояние здоровья. Нужно очень хорошо думать, оценивать риски, отправляясь в жаркую страну в самый жаркий период. И в стремлении экономить, нужно выбирать качественные рестораны», - заявила она.

Между тем исполнительный директор «Урaльской aссоциaции туризмa» Михaил Мaльцев в эфире НСН также заявил, что система «все включено» толкает россиян на необдуманные поступки.

«Aлкоголь вместе с высокой температурой приводит к смерти. Всему виной популярнaя в Турции системa "все включено", которую российские туристы принимaют кaк призыв к действию», - сказал специалист.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН сообщил, что в этом году Краснодарский Край принял почти в три раза больше российских туристов, чем Турция.

«По итогам всего года Краснодарский край принял около 17 млн туристов, а Турция – порядка 6 млн. В последние годы, действительно, внутренний туризм показывает динамику роста. Прежде всего, за счет доступных и интересных предложений туроператоров. Считаю, что одним из показателей является изменившийся уровень качества сервиса услуг на наших курортах существенно в лучшую сторону. И, конечно, нельзя забывать о ценовой конкуренции. В России можно найти, весьма, бюджетные путешествия», - сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Анталья заняла 16 позицию в рейтинге самых перегруженных туристами мест. Она опережает Токио, Дубай и Стамбул.

