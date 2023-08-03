Синоптик Леус: Самыми жаркими днями лета в Москве станут 5 и 6 августа

По словам эксперта, 5 августа впервые за год температура в столице взлетит выше плюс 30 градусов.

«Самыми знойными днями этой волны жары станут ... 5 и 6 августа. В эти дни воздух прогреется до 31–33 градусов в Москве и 29–34 градусов в Подмосковье», — отметил синоптик.

Леус допустил, что один из этих дней станет самым жарким за все лето. Кроме того, метеоролог отметил, что этим летом температура воздуха в Москве еще не достигала отметки плюс 30 градусов. Последний раз такая жара была зафиксирована в столице в 2015 году.

