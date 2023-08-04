Терапевт посоветовал отложить спорт и пить воду, чтобы пережить жару

Медик отметил, что в жаркую погоду общее состояние человека находится под угрозой.

«Наш организм устроен так, что часть своего тепла отдает в окружающее пространство. Если температура воздуха начинает повышаться, то он перегревается», — указал Кондрахин.

Чувствовать себя лучше в жару поможет снижение активности и временный отказ от спорта, так как мышцы во время движения создают дополнительное тепло. Терапевт посоветовал отложить серьезные физические нагрузки в зной. Также Кондрахин рекомендовал не находиться на открытом солнце и выходить на улицу к вечеру. Медик пояснил, что под солнечными лучами кожа нагревается, теряет влагу, что грозит обезвоживанием и тепловым ударом.

Кроме того, Кондрахин посоветовал в жаркую погоду пить воду комнатной температуры.

«Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце», — отметил врач.

