Терапевт посоветовал отложить спорт и пить воду, чтобы пережить жару
Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал меньше двигаться, избегать открытого солнца и пить воду, чтобы пережить жару. Об этом эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».
Медик отметил, что в жаркую погоду общее состояние человека находится под угрозой.
«Наш организм устроен так, что часть своего тепла отдает в окружающее пространство. Если температура воздуха начинает повышаться, то он перегревается», — указал Кондрахин.
Чувствовать себя лучше в жару поможет снижение активности и временный отказ от спорта, так как мышцы во время движения создают дополнительное тепло. Терапевт посоветовал отложить серьезные физические нагрузки в зной. Также Кондрахин рекомендовал не находиться на открытом солнце и выходить на улицу к вечеру. Медик пояснил, что под солнечными лучами кожа нагревается, теряет влагу, что грозит обезвоживанием и тепловым ударом.
Кроме того, Кондрахин посоветовал в жаркую погоду пить воду комнатной температуры.
«Пить ее нужно постоянно и маленькими глоточками, чтобы не нагружать сердце», — отметил врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru