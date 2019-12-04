Домашнее насилие. Православно - исламо - иудейский союз против законопроекта

«Русская православная церковь – это мощная лоббистская структура. Она умеет добиваться своего. Мы это видели в том, что касается передачи недвижимости и земли, что касается налоговых льгот. Там они лоббируют свои интересы чрезвычайно эффективно. Но есть предел и их влиянию. Например, РПЦ пытается добиться, чтобы из ОМФ убрали аборты. Но правительство возражает, «Единая Россия» не поддерживает эту идею. И этого не происходит. Заявления на эту тему были достаточно определенные и из правительства и от руководства Совета Федерации, от Валентины Матвиенко, и от медиа-фигур, что называется близких к власти. Так что была продемонстрирована солидарная позиция. Что касается собственно РПЦ, то например викарий патриарха Пантелеимон высказывался в поддержку этого закона. Так что и там есть разные мнения на этот счет», – заметила она.

Собеседница НСН выразила удовлетворение появлением законопроекта. «Нельзя не приветствовать сам факт появления этого законопроекта. Есть хорошие вещи, которые там присутствуют. Что касается профилактической работы, там все это хорошо описано. И вопросы психологической помощи и то, что касается помощи жертвам как социальной услуги. И роли и обязанности региональных органов власти в этой работе. Два вида защитных предписаний там есть – те, что выписываются участковым, и те, что выписываются судом», - перечислила Шульман.

Между тем она согласна с позицией РПЦ в том, что законопроект получился недоработанным, в том числе по принципиальным вопросам.

«Он выглядит очень предварительным вариантом и чрезвычайно кратким. Там отсутствует собственно санкционная часть. Очевидно, к этому проекту закона должны прилагаться поправки в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. То есть санкции за нарушения защитного предписания.