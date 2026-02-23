После операции против главы наркокартеля в Мексике погибли 27 силовиков
В Мексике после операции по задержанию главы картеля «Новое поколение Халиско» погибли 27 представителей силовых структур. Об этом на пресс-конференции сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.
По его словам, зафиксировано 27 вооруженных нападений на сотрудников властей, шесть из них — в штате Халиско. В результате погибли 25 бойцов Национальной гвардии, один сотрудник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата.
Министр отметил, что после армейской спецоперации в лесной зоне Тапальпы в Халиско, где был захвачен и впоследствии скончался от ран лидер картеля по прозвищу Эль Менчо, преступные группы устроили 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах. Также фиксировались поджоги автомобилей и атаки на объекты инфраструктуры.
По официальным данным, со стороны преступных группировок погибли 30 человек, еще 70 были задержаны. Арфуш подчеркнул, что к концу воскресенья все дорожные блокады были сняты, передает «Радиоточка НСН».
