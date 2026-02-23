После операции против главы наркокартеля в Мексике погибли 27 силовиков

В Мексике после операции по задержанию главы картеля «Новое поколение Халиско» погибли 27 представителей силовых структур. Об этом на пресс-конференции сообщил министр безопасности Омар Гарсия Арфуш.

По его словам, зафиксировано 27 вооруженных нападений на сотрудников властей, шесть из них — в штате Халиско. В результате погибли 25 бойцов Национальной гвардии, один сотрудник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата.