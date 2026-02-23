Макрон призвал к полному запрету морских услуг для нефти из России
Евросоюз должен в рамках 20-го пакета санкций полностью запретить оказание морских услуг для экспорта российской нефти. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.
По словам Макрона, обсуждение нового пакета ограничений пройдет в ближайшие дни. Он подчеркнул, что ЕС следует активизировать меры против так называемого российского теневого флота и продвигаться к полному запрету морских перевозок и сопутствующих услуг для поставок нефти из России.
Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис допустил, что Евросоюз может принять решение о запрете морских услуг даже без поддержки стран G7.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что Брюссель готов пойти на такой шаг только при одобрении на уровне G7. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, в свою очередь, поддержала позицию Домбровскиса, передает «Радиоточка НСН».
