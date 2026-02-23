Макрон призвал к полному запрету морских услуг для нефти из России

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис допустил, что Евросоюз может принять решение о запрете морских услуг даже без поддержки стран G7.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что Брюссель готов пойти на такой шаг только при одобрении на уровне G7. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, в свою очередь, поддержала позицию Домбровскиса, передает «Радиоточка НСН».

