Макрон призвал к полному запрету морских услуг для нефти из России

Евросоюз должен в рамках 20-го пакета санкций полностью запретить оказание морских услуг для экспорта российской нефти. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По словам Макрона, обсуждение нового пакета ограничений пройдет в ближайшие дни. Он подчеркнул, что ЕС следует активизировать меры против так называемого российского теневого флота и продвигаться к полному запрету морских перевозок и сопутствующих услуг для поставок нефти из России.

ЕС ищет компромисс с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис допустил, что Евросоюз может принять решение о запрете морских услуг даже без поддержки стран G7.

В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен давала понять, что Брюссель готов пойти на такой шаг только при одобрении на уровне G7. Министр финансов Швеции Элизабет Свантессон, в свою очередь, поддержала позицию Домбровскиса, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииФранцияЭммануэль Макрон

Горячие новости

Все новости

партнеры