ЕС ищет компромисс с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций

Европейская комиссия ведет переговоры с Венгрией и Словакией, пытаясь добиться разблокировки 20-го пакета санкций против России. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, работа с Будапештом и Братиславой идет на разных уровнях, чтобы продвинуть согласование нового ограничительного пакета.