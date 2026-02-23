ЕС ищет компромисс с Венгрией и Словакией по 20-му пакету санкций

Европейская комиссия ведет переговоры с Венгрией и Словакией, пытаясь добиться разблокировки 20-го пакета санкций против России. Об этом по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, работа с Будапештом и Братиславой идет на разных уровнях, чтобы продвинуть согласование нового ограничительного пакета.

Каллас: ЕС не сможет согласовать 20-й пакет санкций в Брюсселе

Ранее в тот же день министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокировал как 20-й пакет санкций против России, так и выделение Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро. Он объяснил это решением Киева остановить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

Санкционные решения в Евросоюзе принимаются единогласно, поэтому позиция отдельных стран способна затормозить утверждение новых мер, передает «Радиоточка НСН».

