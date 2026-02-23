Минобороны Мексики раскрыло детали ликвидации главы наркокартеля
Министерство национальной обороны Мексики заявило, что выйти на лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо удалось благодаря информации от его любовницы и людей из ближайшего окружения. Об этом рассказал глава ведомства Рикардо Тревилья Трехо, сообщает El Debate.
По словам министра, спецслужбы опирались на данные, полученные от женщины, связанной с наркобароном, а также от его доверенных лиц. Совместная разведывательная работа Мексики и США позволила установить маршруты его передвижения.
Как уточнил Тревилья Трехо, 20 февраля силовики определили местонахождение человека из окружения одной из партнерш Эль Менчо. На следующий день женщина покинула объект, где находился наркобарон, однако он сам остался там под охраной. После этого началась подготовка операции.
Задержание Эль Менчо состоялось 22 февраля. В ходе операции спецназ столкнулся с вооруженным сопротивлением со стороны членов картеля. В результате перестрелки четверо боевиков были убиты, еще трое, включая самого Сервантеса, получили тяжелые ранения. Лидер преступной группировки скончался по дороге в Мехико, передает «Радиоточка НСН».
