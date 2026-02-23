Минобороны Мексики раскрыло детали ликвидации главы наркокартеля

Министерство национальной обороны Мексики заявило, что выйти на лидера картеля «Новое поколение Халиско» Эль Менчо удалось благодаря информации от его любовницы и людей из ближайшего окружения. Об этом рассказал глава ведомства Рикардо Тревилья Трехо, сообщает El Debate.

По словам министра, спецслужбы опирались на данные, полученные от женщины, связанной с наркобароном, а также от его доверенных лиц. Совместная разведывательная работа Мексики и США позволила установить маршруты его передвижения.