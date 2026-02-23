СМИ: «Роснано» просит закрыть процесс по иску к Чубайсу

Группа «Роснано» попросила рассмотреть в закрытом режиме иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей с бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

По данным собеседников издания, госкорпорация объясняет просьбу тем, что в материалах дела содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Речь идет о документах, раскрывающих условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.