СМИ: «Роснано» просит закрыть процесс по иску к Чубайсу
Группа «Роснано» попросила рассмотреть в закрытом режиме иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей с бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.
По данным собеседников издания, госкорпорация объясняет просьбу тем, что в материалах дела содержатся сведения, относящиеся к коммерческой тайне. Речь идет о документах, раскрывающих условия финансирования и внутренние параметры проектных компаний.
Иск о взыскании убытков «Роснано» подала в Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года. Ответчиками проходят 13 человек, в том числе бывший глава компании Анатолий Чубайс, а также экс-топ-менеджеры и кураторы проекта Crocus.
Как утверждает истец, при реализации проекта были допущены неразумные и недобросовестные действия. По информации источников издания, ущерб оценивается в €41 миллион, $35 миллионов и 5,5 миллиарда рублей. В иске также указано, что заявленные цели проекта изначально не могли быть достигнуты, а руководство, по версии компании, проигнорировало технологические риски и не обеспечило механизмы защиты инвестиций, хотя это входило в их обязанности, передает «Радиоточка НСН».
