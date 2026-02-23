СМИ: Уиткофф и Кушнер поедут в Женеву на переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер на этой неделе примут участие в новом раунде переговоров по иранской ядерной программе в Женеве. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди ранее заявил, что встреча представителей США и Ирана состоится в четверг в Женеве. По данным Bloomberg, Уиткофф и Кушнер будут участвовать в этих переговорах.