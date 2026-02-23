Матч «Сочи» — ЦСКА прервали из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА был остановлен после первого периода из-за повторного введения режима атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
В КХЛ уточнили, что встречу в понедельник доигрывать не будут, решение о ее дальнейшей судьбе объявят позже. Изначально игра должна была стартовать в 17:00 мск, однако начало перенесли на 18:15 мск из-за авиационной опасности. После первого периода счет оставался 0:0.
В 18:38 мск Росавиация в четвертый раз за день объявила о временной приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Сочи.
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и уже лишился шансов на выход в плей-офф. ЦСКА идет пятым и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, передает «Радиоточка НСН».
