Матч «Сочи» — ЦСКА прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сочи» и московским ЦСКА был остановлен после первого периода из-за повторного введения режима атаки беспилотников на территории Сириуса и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В КХЛ уточнили, что встречу в понедельник доигрывать не будут, решение о ее дальнейшей судьбе объявят позже. Изначально игра должна была стартовать в 17:00 мск, однако начало перенесли на 18:15 мск из-за авиационной опасности. После первого периода счет оставался 0:0.

ПВО сбила над Россией 34 украинских БПЛА

В 18:38 мск Росавиация в четвертый раз за день объявила о временной приостановке приема и отправки рейсов в аэропорту Сочи.

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции и уже лишился шансов на выход в плей-офф. ЦСКА идет пятым и гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, передает «Радиоточка НСН».

