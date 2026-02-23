Зеленский назвал преждевременными заявления Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает неуместным обсуждение резонансных заявлений бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла в Великобритании Валерия Залужного. Об этом он сказал в интервью AFP, комментируя слова экс-военачальника о событиях 2022 года.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не выглядят ли заявления Залужного как старт избирательной кампании, Зеленский отметил, что подобные темы рано поднимать , и добавил, что обсуждать детали, о которых говорил Залужный, сейчас некорректно. По его словам, от этого «никто не выиграет».

Президент также сообщил, что не поддерживает общение с Залужным после его назначения послом. На вопрос о том, мог бы он стать хорошим главой государства, Зеленский ответил, что не знает.

Залужный был отправлен в отставку с поста главнокомандующего в феврале 2024 года, а в мае занял должность посла Украины в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».

