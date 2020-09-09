Опальный TikTok стал самым популярным приложением в мире

Сервис коротких видеороликов TikTok стал самым скачиваемым мобильным приложением по итогам минувшего августа. Об этом заявили аналитики Sensor Tower. Отмечается, что первое место по загрузкам у него оказалось и в App Store, и в Google Play. В общей сложности в течение последнего месяца лета это приложение во всём мире загрузили 63,3 миллиона раз. Лидерами по количеству «установок» стали Бразилии и Индонезии.

Что касается «серебра», то оно на разных платформах досталось различным приложениям. Пользователи гаджетов от Apple устанавливать ZOOM, а для Аndroid чаще скачивали приложение Snack Video. Кроме того, в список самых популярных неигровых приложений вошли Facebook, Instagram и WhatsApp.

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Кстати, новые сервисы для пассажиров столичной подземки могут начать работать уже этой осенью. Об этом сообщила депутат Мосгордумы Мария Киселёва. Так, в ближайшие месяцы в метрополитене может появиться FacePay, благодаря которому произвести оплату проезда жители столицы смогут при помощи сканирования лица.

Сейчас эта система проходит проверку, промежуточные результаты её тестирования появятся после 1 октября. При этом, парламентарий уточнила, что подобные системы уже применяются крупными банками и системами безопасности предприятий. Для подтверждения личности человеку нужно лишь посмотреть в камеру, иногда моргнуть.


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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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