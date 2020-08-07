Мариничев: Заявление TikTok против Трампа - крик о помощи

Введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - китайской компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями - отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании TikTok.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.