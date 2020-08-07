Мариничев: Заявление TikTok против Трампа - крик о помощи
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.
Введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - китайской компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями - отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании TikTok.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.
«Это больше напоминает экономические и информационные войны. Америка всегда действует с точки зрения экономических санкций. Заявление со стороны TikTok больше напоминает крик о помощи. Если ее лишат достаточно большого рынка сбыта, то это ударит по инвестиционной привлекательности самой компании. Мы наблюдаем, что она сейчас дешевеет. Инвесторы боятся потенциальных рисков», - пояснил Мариничев.
Ранее Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- Суд в Саранске арестовал бывшего проректора МГУ Гришина
- На довыборы в Госдуму добавят 37 млн рублей
- На части бесплатных трасс России могут увеличить допустимую скорость
- В TikTok отреагировали на указ Трампа о запрете на сделки
- Вакцинация от коронавируса не вызовет эту болезнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru