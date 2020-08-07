Мариничев: Заявление TikTok против Трампа - крик о помощи

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.



Введенный президентом США Дональдом Трампом запрет на проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - китайской компанией ByteDance и ее дочерними предприятиями - отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании TikTok.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что скорее пострадает инвестиционная привлекательность TikTok, чем США.

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«Это больше напоминает экономические и информационные войны. Америка всегда действует с точки зрения экономических санкций. Заявление со стороны TikTok больше напоминает крик о помощи. Если ее лишат достаточно большого рынка сбыта, то это ударит по инвестиционной привлекательности самой компании. Мы наблюдаем, что она сейчас дешевеет. Инвесторы боятся потенциальных рисков», - пояснил Мариничев.

Ранее Трамп подписал два указа, запрещающих проведение любых сделок с владельцем приложения TikTok - компанией ByteDance, а также сделок, касающихся социальной сети WeChat, с ее владельцем - китайским интернет-гигантом Tencent.

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ФОТО: РИА Новости
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