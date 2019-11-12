В ОП РФ раскрыли причины массовых затоплений квартир россиян

В 2019 году в российских домах выросло число случаев затопления квартир. Такие выводы сделала компания «Сбербанк страхование» на основе поступающих в нее жалоб населения.

Так за девять месяцев текущего года лишь в эту страховую организацию на заливы пожаловались порядка семи тысяч человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также выросло на 18% и количество заливов в среднем в месяц – в сентябре эта цифра составила 900 обращений. Отмечается, что рост заявок наблюдается каждую осень в связи с началом отопительного сезона.

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, в чем причины увеличения показателей.