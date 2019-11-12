В ОП РФ раскрыли причины массовых затоплений квартир россиян
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ в эфире НСН заявил об отсутствии комплексного подхода в ЖКХ.
В 2019 году в российских домах выросло число случаев затопления квартир. Такие выводы сделала компания «Сбербанк страхование» на основе поступающих в нее жалоб населения.
Так за девять месяцев текущего года лишь в эту страховую организацию на заливы пожаловались порядка семи тысяч человек, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также выросло на 18% и количество заливов в среднем в месяц – в сентябре эта цифра составила 900 обращений. Отмечается, что рост заявок наблюдается каждую осень в связи с началом отопительного сезона.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, в чем причины увеличения показателей.
«Состояние ЖКХ в России лучше не стало. Поэтому износ сетей на сегодняшний день довольно высокий. И то, что сейчас делается по замене внутренней сантехники, то это меняют только стояки мест общего пользования, а не полноценно с разводкой на квартиры. Вместе с этим управляющие компании начали производить то, что им положено осенью – гидравлические испытания внутренних сетей отопления и водоснабжения. И, естественно, учитывая, что сети некачественные, есть большое количество прорывов. Давление, которое применяется сегодня, должно быть еще выше в 1,5-2 раза. Те, кто не проводит испытания, они осторожничают. Обязательно необходимо делать промывку перед испытаниями, а некоторые, я полагаю, пренебрегают этим. Даже несмотря на все эти меры в целом сети находятся в безобразном состоянии», - сказал Шпектор.
Чаще всего с жалобами на заливы обращаются жители Москвы, Московской, Самарской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана, Иркутской области, пермского края, Башкирии, Архангельской и Кемеровской областей.
Страховая компания также подсчитала расходы на устранение аварий. Например, в Москве небольшой ремонт батареи обойдется от 3 тысяч рублей, полная замена отопительного прибора – в 8-10 тысяч рублей, ремонт подводки к батарее – порядка 5 тысяч рублей.
Ранее Минстрой заявил, что ветхое жилье с износом более 70% планируют включить в региональные программы капремонта и ремонтировать за счет самих граждан. Игорь Шпектор рассказал в эфире НСН, почему он выступает против ремонта ветхого жилья за счет россиян.
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