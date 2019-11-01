ЖКХ без знака качества

Дать россиянам право не оплачивать услуги ЖКХ при их несоответствии нормативам предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву депутат Госдумы Василий Власов. Парламентарий заявил, что ему постоянно жалуются граждане на высокие тарифы ЖКХ и на несоответствие этих услуг санитарно-эпидемиологическим нормам.

Ранее сервис «Яндекс-деньги» выяснил, что самые дорогие средние чеки при оплате жилищно-коммунальных услуг в России – в Казани и Москве. А меньше всех платят жители Воронежа и Волгограда.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева призналась в эфире НСН, что ее удивила эта информация.

«Для меня эти данные являются открытием, потому что в Москве, как минимум, происходит субсидирование платы за содержание и текущий ремонт многоквартирного дома. В связи с этим москвичи платят меньше, чем жители Подмосковья за аналогичные площади. Тут есть и нюансы, связанные с капремонтом: стоимость взносов в Москве самая дорогая. Мне кажется, она не перебивает ту плату за содержание. По Казани тоже есть вопросы, там довольно активно проводят мероприятия по энергоэффективности, в городе не самые высокие тарифы», - заявила она.

Между тем Министерство финансов и Центральный банк предложили создать всероссийский страховой фонд для борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций. По их планам, пополнять его будут сами россияне. Соответствующую графу ведомства предложили внести в платежки за ЖКУ.

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН рассказал, какой реакции следует ожидать от россиян.

«Это очередной совершенно неоправданный сбор. Россияне отнесутся к нему отрицательно. Есть, конечно, регионы, которые ежегодно подвергаются чрезвычайным ситуациям. На мой взгляд, государство должно, прогнозируя ту или иную ситуацию, именно предотвращать ее и не за счет средств населения, а за счет бюджетных денег. Главная наша беда, что мы допускаем возможность происшествия и строим защитные учреждения, создаем комиссии после того, как оно произошло. Государство должно своевременно принимать соответствующие меры. Это недоработка губернаторов и правительства в целом. Привлечение средств населения для ликвидации последствий вызовет только негатив со стороны россиян», - подчеркнул Шпектор.

