Евродепутат Мариани: Зеленский намерен отправить часть кредита ЕC приближенным
Украинский президент Владимир Зеленский намерен отправить часть кредита Европейского союза для Киева в €90 млрд из замороженных российских активов приближенным, сообщает РИА Новости со ссылкой на евродепутата Тьерри Мариани.
По его словам, «определенное число людей также воспользуется этим для коррупции». «Господин Зеленский же не забудет своих приближенных», — указал парламентарий. Он подчеркнул, что ЕС делает всё, чтобы сформировать этот кредит.
Ранее стало известно, что в Венгрии лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр не намерен поддерживать выделение Украине кредита в €90 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
