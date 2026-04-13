Рособрнадзор: Сдача ЕГЭ будет начинаться не ранее 1 июня

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в России в 2026-м и в последующие годы будет начинаться не ранее 1 июня. Как пишет RT, об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Не сдавших ОГЭ школьников предложено учить в колледжах

В ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре он указал, что это «позволит школам четко планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий».

«Было поручение президента... мы его исполнили и в последующие годы взяли за правило - только с 1 июня», - подчеркнул Музаев.

Ранее основатель образовательного центра «Будь отличником» Анастасия Чеснок заявилв, что за подготовку к ЕГЭ в среднем придется заплатить 450 тысяч рублей за два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
