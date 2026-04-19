По его словам, это необходимо, чтобы не допустить энергетического локдауна. Политик подверг резкой критике текущую энергетическую политику Брюсселя и руководства Еврокомиссии. Сальвини указал, что крупнейшая мировая демократия — США — гибка в вопросах энергоресурсов. Вице-премьер призвал Евросоюз последовать примеру американских властей.

По его мнению, закупки газа должны осуществляться по всему миру, в том числе и из России, ради сохранения стабильности национальной экономики. Это необходимо делать вместо того чтобы закрывать школы и заводы.

В условиях дефицита энергоресурсов Европа закупает газ у всех возможных поставщиков, включая Россию. Однако руководство Евросоюза, находясь в отрыве от бизнеса, не будет пересматривать свою позицию по запрету российских энергоресурсов. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

