Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам газа из РФ
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам газа из России, сообщает Il Sole 24 Ore.
По его словам, это необходимо, чтобы не допустить энергетического локдауна. Политик подверг резкой критике текущую энергетическую политику Брюсселя и руководства Еврокомиссии. Сальвини указал, что крупнейшая мировая демократия — США — гибка в вопросах энергоресурсов. Вице-премьер призвал Евросоюз последовать примеру американских властей.
По его мнению, закупки газа должны осуществляться по всему миру, в том числе и из России, ради сохранения стабильности национальной экономики. Это необходимо делать вместо того чтобы закрывать школы и заводы.
В условиях дефицита энергоресурсов Европа закупает газ у всех возможных поставщиков, включая Россию. Однако руководство Евросоюза, находясь в отрыве от бизнеса, не будет пересматривать свою позицию по запрету российских энергоресурсов. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
