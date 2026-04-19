СМИ: Мадьяр не намерен поддерживать финансирование Украины

В Венгрии лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр не намерен поддерживать выделение Украине кредита в €90 млрд, сообщает L'Antidiplomatico.

«Его право»: Лавров оценил отказ Мадьяра звонить Путину

По данным портала, он не пойдет на такой шаг, так как рискует потерять доступ к обещанной Европейской комиссией поддержке Венгрии на €35 млрд, которые могут уйти в Киев. Для политика важен этот вопрос, потому что получение финансирования от Европейского союза было одним из предвыборных пунктов его партии.

Отмечается, что Мадьяр не намерен ставить приоритеты Евросоюза выше национальных.

Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не может отказаться от нефти из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
