Лавров: Экс-генсек США предлагала «нелегально» курить в библиотеке

Он считает, что это очень «по-человечески». «Мадлен Олбрайт я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. «Я знаю, ты куришь — пожалуйста». Вот это тоже такой, знаете, человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — заявил российский дипломат.

Политик указал, что они с Олбрайт в 90-е годы работали постпредами при ООН, в тот момент американка занимала половину этажа в отеле Waldorf Astoria, где устраивали приемы.

Лавров подчеркнул, что у них с Олбрайт бывали острые споры в Совбезе, после чего они могли спокойно и профессионально работать над урегулированием проблем.

Первая женщина, ставшая госсекретарем США, Мадлен Олбрайт скончалась на 85-м году жизни в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

