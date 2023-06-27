По данным международной организации, киевские власти поместили в тюрьму мирных жителей, занимавшихся гуманитарной помощью на подконтрольной России территории.

Кроме того, ООН сообщила, что десятки задержанных граждан подвергались пыткам в неофициальных изоляторах. Специалисты опросили задержанных, связанных с конфликтом на Украине.

«43 предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями», — указано в отчете.

Ранее в аппарате омбудсмена Донецкой народной республики заявили, что почти все военные ДНР, вернувшиеся из украинского плена, подвергались избиениям, пыткам и другим видам жестокого обращения. Международные структуры не приняли должных мер по отношению к Киеву из-за массовых пыток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

