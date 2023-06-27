ООН обвинила силовиков Украины в пытках задержанных в скрытых изоляторах
ООН заявила о значительном росте нарушений закона со стороны украинских силовиков. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара по правам человека.
По данным международной организации, киевские власти поместили в тюрьму мирных жителей, занимавшихся гуманитарной помощью на подконтрольной России территории.
Кроме того, ООН сообщила, что десятки задержанных граждан подвергались пыткам в неофициальных изоляторах. Специалисты опросили задержанных, связанных с конфликтом на Украине.
«43 предоставили достоверные рассказы о пытках и жестоком обращении, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими или надзирателями», — указано в отчете.
Ранее в аппарате омбудсмена Донецкой народной республики заявили, что почти все военные ДНР, вернувшиеся из украинского плена, подвергались избиениям, пыткам и другим видам жестокого обращения. Международные структуры не приняли должных мер по отношению к Киеву из-за массовых пыток, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru