Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

По решению суда, компании «Ваттпад Корп» (Wattpad Corp.) был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Это уже второй подобный штраф для онлайн-сообщества, где пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе. В июне 2022 года Wattpad оштрафовали по этой же статье КоАП на миллион рублей.

Ранее американская компания Google получила в России очередной штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к размещённому на YouTube ролику, в котором содержится запрещённая в РФ информация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

