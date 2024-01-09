Онлайн-сообщество Wattpad оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы признал онлайн-сообщество для писателей Wattpad виновным в неудалении запрещённого контента.

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По решению суда, компании «Ваттпад Корп» (Wattpad Corp.) был назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Это уже второй подобный штраф для онлайн-сообщества, где пользователи могут размещать свои произведения в открытом доступе. В июне 2022 года Wattpad оштрафовали по этой же статье КоАП на миллион рублей.

Ранее американская компания Google получила в России очередной штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ ограничить доступ к размещённому на YouTube ролику, в котором содержится запрещённая в РФ информация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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