Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни
Глава монашеско-рыцарского ордена «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подал в суд на певца Сергея Шнурова и компанию Google, которая распространяет материалы группы «Ленинград», пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. Иск был подан еще год назад, но Замоскворецкий суд столицы принял его к рассмотрению только сейчас.
Так, Морозов требует моральную компенсацию в размере днмяти миллионов рублей.
Ранее бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире подкаста Артура Базиняна на YouTube рассказала, как лидер коллектива Сергей Шнуров запер ее в номере гостиницы на 17 часов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru