Против Сергея Шнурова и Google подан иск за пропаганду асоциального образа жизни

По данным СМИ, Шнурова обвинили в пропаганде асоциального образа жизни и неуважения к обществу. Иск был подан еще год назад, но Замоскворецкий суд столицы принял его к рассмотрению только сейчас.

Так, Морозов требует моральную компенсацию в размере днмяти миллионов рублей.

Ранее бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в эфире подкаста Артура Базиняна на YouTube рассказала, как лидер коллектива Сергей Шнуров запер ее в номере гостиницы на 17 часов, отмечает «Радиоточка НСН».

