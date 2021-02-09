Онлайн-продажи продуктов в России в 2020 году выросли втрое

Объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров по итогам 2020 года превысил 135 млрд рублей – а это более чем в три раза выше показателя предыдущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования Infoline. Отмечается, что в большинстве регионов пиковые показатели были достигнуты в мае 2020-го. При этом отмечается, что летом прошлого года продажи снижались. Причиной стали поэтапные снятия ограничений и традиционного сезонного сокращения продаж.

Также сообщается, что лидерами по объему продаж еды через интернет стали Москва и Санкт-Петербург. В общем обороте продовольственных товаров онлайн-продажи в Санкт-Петербурге составляют 2,3-2,5% против 2-2,2% в столице.