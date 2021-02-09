Онлайн-продажи продуктов в России в 2020 году выросли втрое
Объем рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров по итогам 2020 года превысил 135 млрд рублей – а это более чем в три раза выше показателя предыдущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные исследования Infoline. Отмечается, что в большинстве регионов пиковые показатели были достигнуты в мае 2020-го. При этом отмечается, что летом прошлого года продажи снижались. Причиной стали поэтапные снятия ограничений и традиционного сезонного сокращения продаж.
Также сообщается, что лидерами по объему продаж еды через интернет стали Москва и Санкт-Петербург. В общем обороте продовольственных товаров онлайн-продажи в Санкт-Петербурге составляют 2,3-2,5% против 2-2,2% в столице.
Между тем, ранее сообщалось, что средняя сумма покупки в «черную пятницу» в России снизилась на 11%, до 1 358 рубля в интернете, Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Что касается покупок в офлайн, то снижение составило на 15% по сравнению со средним чеком в ноябре прошлого года, до 1 067 рубля. Самые высокие средние чеки онлайн-покупок зафиксированы в магазинах электроники - средний чек 37 129 рубля.
В обычных магазинах самые дорогие покупки - часы и ювелирные изделия - 36 091 рубля.
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