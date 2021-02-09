Глава Минэкономразвития отчитается о причинах роста цен на продукты в Госдуме
Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников выступит в Госдуме с докладом о причинах резкого роста цен на продукты. Об этом сообщает ТАСС.
Также на заседании выступит глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев. Затем запланированы выступления представителей партийных фракций. Агентство передает, что Решетников до своего выступления провел встречи с большей частью думских фракций.
Выступление Решетникова уже дважды переносилось по его просьбе. Накануне Совет Госдумы сменил дату еще раз. Министр должен сообщить о поддержке малого и среднего бизнеса в РФ, а также о отчитаться о причинах резкого роста цен на продовольственные товары.
В ведомстве должны провести меры в соответствии с требованием закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", принятого Госдумой 23 декабря. Согласно этому документу, правительство может приступать к госрегулированию цен на социально значимые товары.
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