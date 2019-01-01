Онколог: Защититься от самого опасного вида рака практически невозможно

«В данной статистике нет ничего удивительного. Любой профессионал, который занимается онкозаболеваниями, этими данными владеет. Протоковый рак поджелудочной железы действительно одна из самых агрессивных опухолей. Он даже на начальных стадиях заболевания ассоциирован с достаточно неблагополучным прогнозом. Ситуация несколько улучшается: если в начале 2000-х даже на ранних стадиях в случае радикального оперативного лечения не было пятилетней выживаемости, то сейчас есть западные публикации о том, что уже есть и десятилетняя, и более выживаемость. Но, тем не менее, большая часть пациентов погибает в первые два года после постановки этого диагноза. Данный тип опухоли очень быстро метастазирует», — рассказал онколог.

Однако защитить себя от такого заболевания практически невозможно, так как ключевую роль в его появлении играет генетика, а не влияние внешних факторов, которое можно снизить, отметил собеседник НСН. Перестраховщикам он посоветовал бросить курить.