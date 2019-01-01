Онколог: Защититься от самого опасного вида рака практически невозможно
Врач-онколог Андрей Пылёв рассказал НСН, как меняется ситуация с излечением от рака поджелудочной железы в последние годы.
Минздрав рассказал о самых опасных видах онкологических заболеваний. Согласно данным, опубликованным RT, самый высокий риск летального исхода, определённый на основе частоты смертей среди пациентов, сохраняется у больных раком поджелудочной железы — 39,9%. На втором месте рак печени и внутрипечёночных протоков — 38,4%. Третье место занимает рак пищевода — 29,9%. Замыкают пятёрку самых опасных видов заболевания рак при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и лёгких (21,9%) и рак глотки (17,3%).
Данные ведомства подтвердил и объяснил в эфире НСН врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылёв. По его словам, в последние годы ситуация с выживаемостью пациентов самого опасного вида онкозаболевания улучшилась, хоть рак поджелудочной и остаётся на лидирующем месте в этом пессимистичном рейтинге.
«В данной статистике нет ничего удивительного. Любой профессионал, который занимается онкозаболеваниями, этими данными владеет. Протоковый рак поджелудочной железы действительно одна из самых агрессивных опухолей. Он даже на начальных стадиях заболевания ассоциирован с достаточно неблагополучным прогнозом. Ситуация несколько улучшается: если в начале 2000-х даже на ранних стадиях в случае радикального оперативного лечения не было пятилетней выживаемости, то сейчас есть западные публикации о том, что уже есть и десятилетняя, и более выживаемость. Но, тем не менее, большая часть пациентов погибает в первые два года после постановки этого диагноза. Данный тип опухоли очень быстро метастазирует», — рассказал онколог.
Однако защитить себя от такого заболевания практически невозможно, так как ключевую роль в его появлении играет генетика, а не влияние внешних факторов, которое можно снизить, отметил собеседник НСН. Перестраховщикам он посоветовал бросить курить.
«Факторы внешнего воздействия в случае с раком поджелудочной железы не на первом месте находятся. Всё-таки это заболевание может быть генетически обусловлено. Если говорить о факторах, которые могут привести к развитию этого вида рака, то это, безусловно, курение. Есть ряд фоновых заболеваний, при которых риск развития выше. Также это состояние после холецистэктомии — удаление желчного пузыря. Это диабет. Но в целом процент внешних факторов невысок. Поэтому сказать, что мы можем что-то предпринять и защитить себя от этого заболевания, не совсем верно. Разве что курить бросить», — заметил Пылёв.
Добавим, самые низкие показатели смертности отмечаются у больных раком кожи (за исключением меланомы) — 0,4%, а также при раке щитовидной железы (0,6%), губы (1%), тела матки (2,2%) и молочной железы (3%). В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%.
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