Нифонтова: Назло ученым буду есть красное мясо, не боясь онкологии

Анастасия Нифонтова: «Я придерживаюсь мнения, что это неплохо, потому, что Латинскую Америку уже всю изъездили вдоль и поперек. Там было красиво, там было интересно, но, действительно, нужно двигаться дальше. Саудовская Аравия – пока неизведанная территория. Много вопросов по поводу девушек-участниц. Ведь в этой стране девушкам только недавно разрешили садиться за руль, да и то, насколько я знаю, с письменного разрешения папы или брата. Но, я считаю, что страна интересная: там есть и горы, и леса, и, естественно, пустыня. Поэтому я считаю, что это – хорошие новости», - заявила Анастасия Нифонтова в беседе с НСН.

