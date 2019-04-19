Нифонтова: Назло ученым буду есть красное мясо, не боясь онкологии
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» 2019 Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Большинство россиян заявили, что могут отличить фейковую новость от правдивой
Большинство жителей России (62%) заявили, что могут догадаться о недостоверности новости, опубликованной в СМИ и интернете. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в четверг Всероссийским центром изучения общественного мнения. Еще 47% заявили, что не встречали фейковые новости в СМИ.
Анастасия Нифонтова: «Ох уж эти 47% наивных чукотских юношей! Не встречали они в СМИ фейковые новости! Ну что вы мне сказки рассказываете! Конечно, фейковых новостей, к сожалению, сейчас везде полно. И сейчас, в наше время особенно важно уметь отличать, где фейк, а где настоящие новости», - отметила мотогонщица Анастасия Нифонтова в беседе с НСН.
Требования авиакомпании Норвежских авиалиний разозлили женщин
Требования авиакомпании Норвежских авиалиний, запрещающие стюардессам носить обувь на плоской подошве без справки от врача, разозлили норвежских женщин. Об этом сообщило издание Independent. Также возмущение вызвали требования к бортпроводницам в обязательном порядке делать макияж, носить не более двух колец на руке и запрет на украшения с религиозными мотивами.
Анастасия Нифонтова: «Для меня стюардесса – это красивая девушка, стройная, на каблуках, с макияжем, с прической. Если ты устраиваешься на такую работу, то должна понимать: тебе всегда придется выглядеть, как модель на показе мод. И то, что женщины в Норвегии пытаются воевать, это, конечно, неправильно. Обувь на плоской подошве? Ну да, ходите в кроссовках и джинсах, но тогда выбирайте себе немножко другую профессию. А что касается запрета на украшения с религиозными мотивами, вот тут соглашусь – это, наверное, уже чересчур», - рассказала она в беседе с НСН.
Частое употребление красного мяса может привести к раку кишечника
Даже небольшое потребление красного мяса каждый день повышает вероятность заболеть раком кишечника. Это выяснили ученые из Оксфордского университета, проводившие многолетнее исследование.
Анастасия Нифонтова: «Ох-ох-ох. Я лично мясо очень люблю, ем его много. Красное, и не очень красное. И, честно говоря, даже страх заболеть раком меня не остановит. И вообще, тогда все хищники уж давно бы вымерли, потому, что они питаются мясом каждый день. Не знаю, сомнительная информация от Оксфордского университета. Я буду продолжать есть мясо, вы меня не остановите!», - подчеркнула она в беседе с НСН.
«Дакар» переезжает в Саудовскую Аравию
На этой неделе организаторы «Дакара» подтвердили разговоры, которые впервые появились ещё зимой: главный ралли-марафон планеты переезжает из Латинской Америки в Саудовскую Аравию.
Анастасия Нифонтова: «Я придерживаюсь мнения, что это неплохо, потому, что Латинскую Америку уже всю изъездили вдоль и поперек. Там было красиво, там было интересно, но, действительно, нужно двигаться дальше. Саудовская Аравия – пока неизведанная территория. Много вопросов по поводу девушек-участниц. Ведь в этой стране девушкам только недавно разрешили садиться за руль, да и то, насколько я знаю, с письменного разрешения папы или брата. Но, я считаю, что страна интересная: там есть и горы, и леса, и, естественно, пустыня. Поэтому я считаю, что это – хорошие новости», - заявила Анастасия Нифонтова в беседе с НСН.
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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