Онколог: Россияне болеют раком из-за Чернобыля

Онколог-химиотерапевт Вадим Гутник в эфире НСН объяснил, что увеличение случаев диагностики онкологических заболеваний связано с несколькими причинами. В частности, по его словам, одним из ключевых факторов являются последствия Чернобыльской катастрофы.

«Это комплекс причин, по всей видимости. Одна из которых, возможно, связана с тем, что просто стали лучше диагностировать это заболевание. Что касается экологии: мы все учили физику в школе и помним, что у каждого радиоактивного элемента есть свой период полураспада. А теперь вспомните, в каком году была Чернобыльская катастрофа, о которой сейчас сняли замечательный сериал? Вы тогда поймете, почему возможен некий всплеск. Плюс ко всему, современная трактовка канцерогенеза (ложный патофизиологический процесс зарождения и развития опухоли, - прим. НСН) и возникновения рака предполагает под собой наличие мутаций. То есть это такой некий конгломерат мутаций, который возникает у человека в течение жизни. И в конечном итоге включается механизм клеточного апоптоза (регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, - прим. НСН): смерти или клетка становится злокачественной, потом метастазирует», - объяснил специалист.

Онколог также заявил, что не советовал бы полагаться на статистику. По его словам, в последнее время погрешность подсчетов стала заметной. Кроме того, Гутник выразил надежду, что в будущем регионы наконец начнут лидировать в каких-то более положительных рейтингах.

«А что касается статистики…Я в последнее время как-то разочаровался в российской статистике, потому что она слишком такая девушка ветреная: то у нее одни цифры, то другие. То рейтинг у Путина 35%, то снова 72%. Поэтому хочется спросить: ”А как вы ребята считаете?”. Последний вывод: Есть к чему стремиться. Это не самое хорошее лидерство у регионов. Хочется верить, что в скором будущем лидерство будет в обратную сторону. По рождаемости, например, или по росту зарплат», - заключил собеседник НСН.

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