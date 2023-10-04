Онколог рассказал, почему стоит отказаться от растворимого кофе
Гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Артур Бернацкий рассказал, какой кофе несет вред для человека. Об этом сообщается в официальной группе НМИЦ.
По словам эксперта, вред или польза кофе зависит от дозировки. При этом необходимо учитывать чувствительность организма к кофеину.
«Главное - не переборщить и не получить кофеинового отравления, когда перевозбуждаются рецепторы и возникает вегетативный синдром головокружения, общая слабость, одышка и так далее», — рассказал Бернацкий.
Как отметил онколог, при добавлении молока и сливок свойства напитка меняются, появляется брожение в кишечнике, а полезность такого кофе снижается в несколько раз.
Кроме того, Бернацкий призвал не рассчитывать на пользу от растворимого кофе. В таком напитке почти нет кофеина: в процессе приготовления в нем остаются кофейная кислота и подавитель — теобромин.
«Это суррогат, так же, как и кофе без кофеина, когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества и тем самым искажается сам продукт», — добавил эксперт.
Между тем фитнес-эксперт Елена Рябинкова посоветовала не употреблять кофейные напитки перед занятиями спортом, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru