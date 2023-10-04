Онколог рассказал, почему стоит отказаться от растворимого кофе

По словам эксперта, вред или польза кофе зависит от дозировки. При этом необходимо учитывать чувствительность организма к кофеину.

«Главное - не переборщить и не получить кофеинового отравления, когда перевозбуждаются рецепторы и возникает вегетативный синдром головокружения, общая слабость, одышка и так далее», — рассказал Бернацкий.

Как отметил онколог, при добавлении молока и сливок свойства напитка меняются, появляется брожение в кишечнике, а полезность такого кофе снижается в несколько раз.

Кроме того, Бернацкий призвал не рассчитывать на пользу от растворимого кофе. В таком напитке почти нет кофеина: в процессе приготовления в нем остаются кофейная кислота и подавитель — теобромин.

«Это суррогат, так же, как и кофе без кофеина, когда с помощью химических реакций высвобождаются вещества и тем самым искажается сам продукт», — добавил эксперт.

Между тем фитнес-эксперт Елена Рябинкова посоветовала не употреблять кофейные напитки перед занятиями спортом, напоминает телеканал «360».

