Онколог опроверг заявление Роспотребнадзора о росте заболеваний из-за массовых КТ

«Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга COVID-19, это достаточно безопасная история. Действительно, увеличилось количество людей, которые сделали компьютерную томографию, в том числе и тех, кто обычно ее не делает. Но речь не идет о том, что один человек был вынужден многократно делать компьютерную томографию, как минимум, таких людей не так много. Поэтому я не думаю, что это как-то негативно скажется», - пояснил свою позицию Пылев.

Он также отметил, что и медработникам, которые взаимодействуют с оборудованием, и пациентами при компьютерной томографии также ничего не угрожает.

«Сотрудники, которые работают с КТ, трудятся в определенной защите и не находятся рядом с каждым пациентом, когда выполняется исследование. Также для них в количественном показателе ничего не поменялось – как была полная запись, так и сейчас есть. Просто сейчас прибавилось новое показание», - уточнил онколог.

Исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева было проведено на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



