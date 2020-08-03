Онколог опроверг заявление Роспотребнадзора о росте заболеваний из-за массовых КТ
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал, почему не стоит ждать всплеска заболеваний связанных с облучением из-за увеличения числа компьютерных томографий.
Роспотребнадзор предупредил о возможном росте заболеваний от облучения из-за массовых компьютерных томографий, которые используют для диагностики последствий влияния на организм нового коронавируса. В ведомстве со ссылкой на исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева отметили, что за четыре месяца – с марта по июнь – коллективная доза облучения от КТ оказалась выше в полтора раза.
Однако, врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в беседе с НСН заявил, что не стоит ожидать роста радиационно-индуцированных заболеваний.
«Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга COVID-19, это достаточно безопасная история. Действительно, увеличилось количество людей, которые сделали компьютерную томографию, в том числе и тех, кто обычно ее не делает. Но речь не идет о том, что один человек был вынужден многократно делать компьютерную томографию, как минимум, таких людей не так много. Поэтому я не думаю, что это как-то негативно скажется», - пояснил свою позицию Пылев.
Он также отметил, что и медработникам, которые взаимодействуют с оборудованием, и пациентами при компьютерной томографии также ничего не угрожает.
«Сотрудники, которые работают с КТ, трудятся в определенной защите и не находятся рядом с каждым пациентом, когда выполняется исследование. Также для них в количественном показателе ничего не поменялось – как была полная запись, так и сейчас есть. Просто сейчас прибавилось новое показание», - уточнил онколог.
Исследование Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены им. профессора П. В. Рамзаева было проведено на основе данных из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
856 тыс.+5 394 / сут.
Умерли
14 207+79 / сут.
Выздоровели
654 тыс.+3 420 / сут.
- Назван пункт назначения задержанных в Минске россиян
- Адвокаты семьи Хачатурян испугались мести сестёр
- СМИ: В МВД не подтверждают утечку базы данных автомобилистов
- Неизвестный угрожает взорвать бомбу в центре Киева
- Арестован владелец турбазы на Алтае, где погибла семья из четырёх человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru