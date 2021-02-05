ОНК сообщила о 800 задержанных в спецприемнике в Новой Москве

В Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве находится около 800 задержанных за участие в несогласованных митингах в Москве. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

Репрессий нет, но вы держитесь

По словам Литвинович, в спецприемнике находятся 812 человек, две трети из которых удалось обойти за день работы. Члены ОНК помогли задержанным решить бытовые вопросы. По словам Литвинович, они приносили задержанным "воду, тапочки, шампунь, мыло, пасту".

Литвинович отметила большое количество сложностей, с которыми столкнулись задержанные, однако, по ее словам, трудности "потихоньку решаются". По ее данным, все задержанные обеспечены спальным местом и постельным бельем.

Ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников в свою очередь заявил, что в ОНК Москвы поступило большое количество сообщений о нарушении прав задержанных. По его словам, "часть сообщений подтвердилась, часть нет". Мельников добавил, что администрация спецприемника ранее сняла ограничение на время передачи посылок задержанным.

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ФОТО: НСН/Святослав Павлов
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