Ограничения по времени на приём передач в спецприемнике в Сахарово сняли
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что в спецприемнике в деревне Сахарово в новой Москве сняли ограничения по времени на приём передач для административно арестованных, сообщает РИА Новости.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала, что в Сахарово находятся 506 россиян, большинство из которых - с несогласованных акций. В московской полиции уточнили, что спецприёмнике содержатся, в том числе, граждане, арестованные судом за нарушения во время поведения несогласованных акций в столице.
Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России 23 и 31 января, а также 2 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru