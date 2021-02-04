Репрессий нет, но вы держитесь

Никаких репрессий нет, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на реплику о том, что в России произошли массовые репрессии с задержанием тысяч людей на акциях в поддержку Алексея Навального.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций», - сказал Песков, назвав формулировку о репрессиях «излишне эмоциональной».

Вместе с тем, он подтвердил, что спецприемники переполнены задержанными в дни несогласованных акций в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального, но добавил, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на самих протестующих.

«Эта ситуация спровоцирована не правоохранителями, а участниками несанкционированных акций», - подчеркнул он.

В беседе пресс-секретаря президента с журналистами зашла речь также о фотографиях и видеокадрах, свидетельствующих о бесчеловечных условиях содержания задержанных на акциях протеста.

Напомним, 2 февраля было опубликовано видеообращение задержанных, которых привезли к спецприемнику в деревне Сахарово в Новой Москве. По их словам, они были задержаны более 40 часов тому назад, и все это время им не давали ни воды, ни еды, ни возможности воспользоваться туалетом. В полицейском автобусе они провели девять часов на ногах, поскольку в спецприемнике не было мест. А два дня спустя в соцсетях появились фотографии из того же спецприемника в Сахарово, на которых в восьмиместных камерах находятся по 25-28 человек, и люди лежат на нарах валетом или пытаются спать, прислонившись к столу.

Президенту России Владимиру Путину фотографии из спецприемников не показывали, признал его пресс-секретарь. На вопрос, как Путин воспринимает протестующих, Песков ответил:

«Как тех, кто участвует в незаконной акции, тех, кто нарушает закон РФ и, конечно, главное - как граждан России».

Объяснение тому, как обращаются с этими гражданами России, пресс-секретарь главы государства предложил следующее:

«Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, возникают такие последствия».

И вновь повторил, что речь идет о «людях, которые приняли участие в незаконных акциях».

Эти объяснения проливают свет еще на одно обстоятельство: кого винить в массовых нарушениях всех противокоронавирусных требований, когда задержанных по 40 часов держали в переполненных автобусах. Самих протестующих – шли митинговать, а запас масок на случай ареста не взяли.

