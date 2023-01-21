В 64 субъектах России обнаружили вирус гриппа B

Вирус гриппа B обнаружен уже в 64 российских регионах. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что в структуре циркулирующих в стране респираторных вирусов отмечается рост вируса гриппа B.

«По данным второй недели 2023 года, вирусы гриппа B обнаружены в 64 субъектах Российской Федерации», — рассказала Пшеничная в беседе с ТАСС.

По словам эксперта, на долю гриппа этого типа приходится около 20% случаев. В основном в России распространен тип В/Австрия, который относится к линии «Виктория», до этого в стране фиксировали вирусы, относящиеся к штамму В/Виктория B/Washington.

Ранее Пшеничная сообщила о случаях одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, зарегистрированных в РФ. Комбинированное заражение - флурон - чаще всего происходит у людей с ослабленным иммунитетом и протекает в более тяжелой форме, чем моноинфекция.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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